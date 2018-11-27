عصبة الأبطال.. أجاكس الهولندي يؤكد غياب زياش عن مباراة آيك آثينا

سيغيب حكيم زياش، صانع ألعاب المنتخب المغربي والمحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، عن مباراة فريقه أمام أيك آثينا اليوناني، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب الإصابة.

وأعلن النادي الهولندي، أمس الإثنين، غياب نجم الفريق عن هذه المباراة الهامة، والتي تندرج ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعات، وذلك بسبب تعرضه لإصابة بليغة على مستوى الركبة، في المباراة الاخيرة للمنتخب المغربي أمام الكاميرون، وهي الإصابة التي غيبته عن المباراة الأخيرة ايضا للفريق في منافسات الدوري الهولندي الممتاز.

ويخشى أنصار فريق العاصمة الهولندي أن يتأثر الفريق بغياب حكيم زياش، خصة وأن هذه المباراة تكتسي أهمية كبير، إذ أن الانتصار فيها يعني بأن الفريق سيضمن تأهله للدور الثاني في أغلى المنافسات القارية.

ويحتل أجاكس، المركز الثاني في المجموعة الخامسة، برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق 4 نقط عن بورتو البرتغالي، صاحب المركز الثالث.