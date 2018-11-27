مراكش.. سيدة تستغل طفلا عمره 3 سنوات في ترويج المخدرات!

فككت مصالح الأمن بمراكش، عصابة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات، حيث تم حجز أزيد من 9 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر أمني، أمس الاثنين، أن العملية تمت بعد قيام مصالح المنطقة الأمنية المحاميد بوضع كمين لسيدة كانت رفقة طفل في الثالثة من العمر، بعدما تبين أنها تنشط ضمن عصابة ترويج مخدر الشيرا وتستغل القاصر في عملية التمويه عن نشاطها الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته، أن العملية أسفرت عن إيقاف المعنية بالأمر متلبسة بحيازة 11 صفيحة من مخدر الشيرا وحجز دراجة نارية تمكن صاحبها من الفرار ، قبل أن يتم القيام بتفتيش قانوني بمنزل الموقوفة أسفر عن حجز 97 صفيحة إضافية من مخدر الشيرا لتبلغ الكمية المحجوزة 9 كلغ و800 غرام، وإيقاف سيدة أخرى يشتبه في مشاركتها في نفس الفعل الإجرامي.

وتمت إحالة الظنينتين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والوصول إلى أشخاص آخرين متورطين.