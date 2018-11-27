محكمة طنجة أصدرت حكمها..السجن لمسربي فيديو البشير سكيرج

أسبوعان بعد الجدل الذي رافق تسريب فيديو الفنان الكوميدي البشير السكيرج، واتهامه لمصوريه بالسرقة، قالت المحكمة كلمتها، أمس الاثنين، في هذه القضية المثيرة للجدل.

وأدانت المحكمة الابتدائية بطنجة، المتهمين المتابعين بتهمة السرقة، بسنتين سجنا نافذا لكل منهما، بعدما أحالتهما النيابة العامة مباشرة على جلسة المحاكمة بناء على الشكاية التي تقدم بها السكيرج.

وسبق لمسربي الفيديو أن كتبوا في الصفحة الفايسبوكية الرسمية للكوميدي بعد قرصنتها، أنهما قاما بنشر الفيديو انتقاما من طريقة معاملته لهما.

وقال السكيرج في تصريح سابق لموقع “ليوم 24″، إنه يتعرض للمؤامرة ومستعد للموت شهيدا.

واستغرب السكيرج لعدم حذف الفيديوهات التي ظهر فيها من موقع يوتوب العالمي، داعيا إلى وضع حد للجدل الذي أثير حول للموضوع.

وألقت السلطات الأمنية، بمدينة طنجة، قبل أسبوعين، القبض على الشخصين اللذين اتهمهوما الفنان المغربي البشير السكيرج بسرقته، وتسريب الفيديو.

هذا، وتدهورت الحالة الصحية للسكيرج، بعد انتشار الفيديو المسرب، خصوصا أن الشخصين اللذين اتهمهما، هدداه بنشر فيديوهات أخرى طبقا لأقواله.

