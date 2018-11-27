تقارير: ديمبلي لم يطلب الرحيل عن برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لم يطلب من إدارة برشلونة الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من الفريق الكاتالوني، أن "المهاجم الفرنسي لم يطلب الرحيل عن الفريق في كانون الثاني/يناير المقبل، خلال الاجتماع الأخير الذي دار بين إدارة النادي ووكلاء أعمال اللاعب".

وأوضحت الصحيفة أن مصدرين من داخل برشلونة، نفيا المعلومات التي نشرت مؤخرًا وتحدثت عن طلب اللاعب الرحيل.

وتقمص ديمبلي ثوب البطل في مباراة السبت الماضي، أمام أتلتيكو مدريد، حيث أحرز هدف التعادل المتأخر للفريق، بعدما دخل بديلًا في الشوط الثاني.

ويحاول اللاعب الفرنسي الآن، تحسين موقفه داخل النادي بعد حالات التأخير وقلة الالتزام بقواعد والقوانين الداخلية للبارسا، والتي أثارت جدلًا كبيرًا حوله.