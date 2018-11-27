القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي: المجموعة الخامسة 19:55 آيك أثينا (اليونان) – أياكس أمستردام (هولندا) 22:00 بايرن ميونخ (ألمانيا) – بنفيكا (البرتغال) المجموعة السادسة 22:00 ليون (فرنسا) – مانشستر سيتي (إنجلترا) 22:00 هوفينهايم (ألمانيا) – شاختار دونبتسك (أوكرانيا) المجموعة السابعة 19:55 سسكا موسكو (روسيا) – فيكتوريا بلزن (التشيك) 22:00 روما (إيطاليا) – ريال مدريد (إسبانيا) المجموعة الثامنة 22:00 مانشستر يونايتد (إنجلترا) – يونغ بويز (سويسرا) 22:00 يوفنتوس (إيطاليا) – فالنسيا (إسبانيا)

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم: مباريات الجولة 5 من مجموعات دوري الأبطال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .