إطلاق نار في كفر سابا ومصاب بالرصاص من قلقيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقت الشرطة الإسرائيلية، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء، بلاغا عن إطلاق نار نفذه إسرائيلي في كفر سابا باتجاه اثنين بادعاء أنه اشتبه بأنهما يحاولان اقتحام منزله.

وفي المقابل، وبحسب بيان للشرطة، فإن أفرادها عاينوا فلسطينيا من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وهو مصاب بالرصاص في منطقة مفتوحة قرب مفرق "أيال" القريب من كفر سابا وقلقيلية.

ووصفت إصابته بأنها ما بين الطفيفة والمتوسطة.

وأضاف البيان أنه كان هناك شخص آخر مع المصاب، وأن الشرطة اقتادته للتحقيق معه.

كما جاء أن الشرطة تحقق حول ما إذا كان هناك علاقة بين الحادثتين.