الناصرة: إضراب في ثانوية القفزة احتجاجا على العنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة "عمال" القفزة الثانوية في الناصرة الإضراب اليوم، الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفته بـ"أعمال العنف التي وقعت ظهر الإثنين، وإصابة طالبين بجراح نتيجة تعرضهما للطعن".

ووقع على بيان بهذا الشأن رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة "عمال" القفزة في الناصرة.

ومن جهته، أفاد الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب في الناصرة أنه "بناء على بيان لجنة أولياء أمور طلاب مدرسة 'عمال' القفزة التكنولوجية الناصرة على أعمال العنف المستشري في المدرسة والاعتداء على طلابها، نعلن دعمنا الكامل والمطلق للجنة أولياء الأمور. ونطالب الجهات المختصة بمعالجة الموضوع بشكل جذري لتفادي أحداث مشابهة. كما نطالب الشرطة الجماهيرية بالتواجد بالقرب من جميع مدارس الناصرة. ونطالب البلدية بإرسال عاملين اجتماعيين ونفسيين لتوعية طلاب جميع المدارس بالمدينة بناء على أحداث العنف المستشرية بالمجتمع".

وأضاف أنه "نطالب وزارة المعارف بعقد جلسة مع الاتحاد المحلي وممثلين من الشرطة وممثلين من البلدية لبحث أعمال العنف المستشري إيجاد الحلول. ونطالب جميع مدراء المدارس في الناصرة الوقوف دقيقة حداد على روح المغدورة يارا أيوب من الجش وتخصيص أول حصتين توعية يوم الأربعاء، وسيكثف الاتحاد المحلي جلساته للحد من هذه الظاهرة".

وجاء في بيان مشترك من مدرسة "عمال" القفزة والاتحاد المحلي لأولياء الأمور في الناصرة، أمس، أنه "وقع ظهيرة يوم الإثنين اعتداء آثم على طالبين أحدهما من مدرسة 'عمال' القفزة التكنولوجيّة الناصرة أثناء عودتهما إلى البيت في شارع توفيق زيّاد قرب بلدية الناصرة. نتيجة لهذا الاعتداء الذي قام به طلّاب من مدرسة ثانوية أخرى أصيب الطالبان بجروح نقلا على إثرها إلى مستشفى الناصرة- الإنجليزي لتلقي العلاج".

وأضاف البيان أن "إدارة المدرسة، لجنة أولياء الأمور والاتحاد المحلي لأولياء أمور الطلِاب يستنكرون هذا الاعتداء الوحشي على الطّلاب، ويعلنون دعمهم وتضامنهم مع مدرسة القفزة وطلابها ومعلميها. وإنّ إعلان الإضراب في المدرسة ليوم الثّلاثاء من قبل الاتحاد المحلي ولجنة أولياء الأمور يهدف إلى إعطاء هذا الدّعم ولحماية جميع طلّاب المدرسة ومدينة النّاصرة من أي اعتداء قد يحصل مستقبلًا لا سمح الله".

وختم بالقول إن "أولياء الأمور ومدرسة القفزة يشددون على أهمية أخذ الشرطة دورها في حماية جميع الطلّاب، وكذلك جميع المؤسسات والهيئات الرسميّة".