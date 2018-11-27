انت الان تتابع «تضامن قنا»: 5% من الموظفين يتعاطون المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام نبيل ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٤ م

شن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة للكشف عن الحالات الإيجابية لتناول المخدرات بين موظفى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا، بناءً على توجيهات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى استكمالًا للخطة القومية التى بدأت باستهداف عدد من مديريات التضامن وسائقى أتوبيسات نقل التلاميذ فى محافظات الوجه البحرى، وهى الحملة الأولى من نوعها في محافظة قنا، تطبيقاً لنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وكشف حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أن اللجنة قامت بإجراء تحليل مفاجئ لكافة الموظفين الذكور بالمديرية، وتبين وجود 5% من الموظفين ثبت إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تحليل آخر لتلك الحالات بمقر صندوق مكافحة التعاطى بالقاهرة، ومن تثبت نتائج التحاليل الخاصة بهم