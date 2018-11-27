انت الان تتابع مصر تفوز بالمركز الأول في مسابقة الابتكار الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٣ م

قالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون الإصلاح الإداري، إن لأول مرة خلال السنة الماضية يتم العمل تحت مظلة قرارين جمهورين مهمين يتمثلان في القرار الجمهوري بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات رقم 89 لسنة 2017، والقرار الجمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، مشيرة إلى أن هذين القرارين ساعدا بشكل كبير على جمع كافة الجهات للعمل تحت مظلة واحدة مما ساهم في إحراز تقدم ملحوظ في هذا المجال. وأشارت لبيب إلى فوز مصر بالمركز الأول في مسابقة الابتكار والتي تقدم إليها 43 دولة إفريقية حيث قامت المنظمة الإفريقية للإدارة العامة بتنظيم المسابقة.

وأوضحت لبيب، أن الوزارة قامت بالتقدم تقدمت لها بمشروع تسجيل المواليد والوفيات الذي يتم في وزارة الصحة حول ميكنة 4571 مكتب صحة. اقرأ أيضا: التخطيط: تدريب 165 ألف طالب على ريادة الأعمال وأشارت الى أن عملية الميكنة تهدف الى فصل طالب الخدمة عن مقدمها مما يسهم في دعم الشفافية ونزاهة المؤسسات، لافتة إلى أن