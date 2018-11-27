انت الان تتابع 10 لقطات بمهرجان القاهرة.. حضرت الجماهير وغاب النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - خلال عروض الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نجحت بعض الأفلام فى أن تخطف الجمهور وبعضها خيب آمالهم مثل روما الذى اشتكى الكثير من طول مدته وشعورهم بالملل.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م

استقبلت دار الأوبرا المصرية على مدار الأسبوع الماضي، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، وسط حفاوة كبيرة من قبل محبي الفن والثقافة وبمشاركة كوكبة كبيرة من النجوم في مصر والوطن العربي، وتعد الدورة الحالية استثنائية، حيث يحتفى فيها المهرجان بتاريخه تحت شعار «التطلع للعالمية»، وربما كان لرئيس المهرجان الجديد، السيناريست محمد حفظي، نصيب من الشعار.. وخلال الأيام الماضية شهدت مسارح دار الأوبرا عرض الأفلام المشاركة فى مسابقات المهرجان المختلفة.

نفاد تذاكر الفيلم السعودي عمرة والعروس الثاني افتتح الفيلم السعودي «عمرة والعروس الثاني» مسابقة آفاق السينما العربية، والذي يُعد التجربة الثانية للمخرج محمود صباغ، الذي سبق وشارك في مهرجان القاهرة بفيلم «بركة يقابل بركة»، قبل عامين، حاز الفيلم على إعجاب الجمهور والنقاد بعد أن

نفاد تذاكر الفيلم السعودي عمرة والعروس الثاني

افتتح الفيلم السعودي «عمرة والعروس الثاني» مسابقة آفاق السينما العربية، والذي يُعد التجربة الثانية للمخرج محمود صباغ، الذي سبق وشارك في مهرجان القاهرة بفيلم «بركة يقابل بركة»، قبل عامين، حاز الفيلم على إعجاب الجمهور والنقاد بعد أن نفدت جميع التذاكر ورفع الفيلم لافتة «كامل العدد»، أهم ما يميز العمل أنه تم تصويره كاملًا داخل السعودية، وهو من بطولة الشيماء طيب، محمد الحمدان وسارة الشامخ.

صور ووثائق نادرة بـ«رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»

احتفى مهرجان القاهرة السينمائي بتاريخه، الذي يزيد على 42 عاما، بافتتاح معرض «رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» والذي يضم تراثا غنائيا وصورا ولحظات تاريخية ومطبوعات ولقاءات مع أهم الفنانين خلال التسعة والثلاثين دورة، كافة المواد والملصقات المتواجدة داخل المعرض جمعها الباحث الشاب محب جميل، الذي قدم كتابًا حول تاريخ المهرجان في دوراته السابقة، وتغيب النجوم عن المعرض ولم يتواجد في الافتتاح سوى الفنانة لبلبة والفنان حسين فهمي وشقيقه مصطفى فهمي.

نجوم غابوا عن مهرجان القاهرة السينمائي

غياب أغلب النجوم عن فعاليات «القاهرة السينمائي» لم يختلف كثيرًا عن غيابهم عن حفل الافتتاح، الذي تكررت فيه نفس الوجوه المشاركة فى المهرجان من كل عام مع اختلاف بسيط، وكأن السيناريست محمد حفظي لم يقترب منها؛ يبدو أن قائمة الضيوف لا تزال تشكل أزمة للقائمين على المهرجان وعدم نجاحهم فى جذب نجوم جدد إلى المهرجان، ولا يزال الزعيم عادل إمام أبرز المتغيبين عن المهرجان، فى الوقت الذي شاهدناه فيه موجودا فى مهرجان الجونة خلال دورته الثانية التي اختتمت فعاليتها فى سبتمبر الماضي، السؤال هنا: أين أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أمير كرارة، عادل إمام، محمد إمام، أحمد السعدني، خالد أبو النجا، عمرو واكد، سمير غانم وعائلته (دلال عبد العزيز- إيمي ودنيا)، ياسمين عبد العزيز وغيرهم؟ فهل لم يتم توجيه دعوة لهم من قبل المهرجان؟

العرض الأول لـ«ليل خارجي»

يعد «ليلي خارجي» هو الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة، وفي عرضه العالمي الأول له فى مصر والشرق الأوسط، إقبال كبير من قبل الجمهور والنجوم الذين حرصوا على مشاركة أبطالُه الاحتفال، على رأسهم ليلى علوي، ولبلبة، ويسرا، والمخرجون يسري نصر الله وخيري بشارة وعمرو سلامة، ورفع الفيلم لافتة «كامل العدد»، هو من بطولة كريم قاسم ومنى هلا وإخراج أحمد عبد الله.

Roma كامل العدد

فيما حرص عدد كبير من النجوم على حضور عرض الفيلم المكسيكي روما والذى يعرض ضمن برنامج القسم الرسمي خارج المسابقة، ومن بينهم التونسية درة، المخرج يسرى نصر الله، الكاتبة مريم نعوم، المخرج أبو بكر شوقي، المخرج شريف البنداري، الفنانة سلوى محمد على، الفنان زكي فطين عبد الوهاب والفنان نجيب بلحسن، وتأخر العرض نحو نصف ساعة بسبب الزحام الكبير من قبل الجمهور على حضوره، رفع المسرح الكبير لافتة «كامل العدد»، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفيلم جاء مخيبا للآمال حيث أعرب عدد من الجمهور والنقاد عن شعورهم بالملل بسبب طول مدته، (لو فاتك|Roma مرشح للأوسكار.. 5أفلام لا تفوتك بمهرجان القاهرة).

أزمة ترجمة الأفلام

ربما الأزمة الوحيدة الأبرز والتي واجهت الجمهور خلال الأيام الماضية أثناء حضور فعاليات مهرجان القاهرة هي الترجمة العربية المصاحبة لبعض الأفلام، وفقًا لما هو موضح بجدول العروض، حيث تفاجأ الجمهور خلال دخولهم لمشاهدة فيلم أنه غير مترجم، ولا يختلف الوضع كثيرًا عن الندوات وحلقات النقاش التي أقيمت خلال الأيام الماضية حيث اشتكى الصحفيون والجمهور من عدم وجود مترجم مع المحاضرين.

إقبال جماهيري وانتظام أمام شباك التذاكر

وفي الوقت نفسه لم يقتصر حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي على النقاد والصحفيين وبعض الفنانين كأغلب الدورات السابقة، حيث شهدت طوابير شراء تذاكر المهرجان حضور جمهور مختلف من محبي السينما ما بين شباب وطلاب جامعات وكبار السن، وتواجد أيضًا المدير الفني للمهرجان، يوسف شريف رزق الله، أما شباك التذاكر المجاور لمركز الهناجر، من أجل حجز تذكرة لحضور فيلم، وأشاد الجميع بذلك؛ معربين عن سعادتهم بالمساواة مع القائمين على المهرجان وليس هناك مجاملات في حضور الأفلام أو الفعاليات، فالجميع يسير على النظام الموضوع.

«لا أحد هناك» الفيلم الغامض

عرض فيلم «لا أحد هناك» أولى تجاربة الفنان الشاب أحمد مجدي ببرنامج أسبوع النقاد الدولي، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي، وشهد العرض الخاص للفيلم حضور جماهيري كثيف، إلا أن الفيلم جاء مخيبا لطموحات الكثيرين الذين أعربوا عن غضبهم بسبب غموض فكرة الفيلم، تجد أن أغلب الجمهور خرج من القاعة يتساءل عن ماذا يتحدث الفيلم وماذا يريده المخرج؟، وربما لم تكن إجابة «مجدي» كافية، حيث قال خلال الندوة التي أعقبت الفيلم: «أنا الوحيد اللي عارف هيتعمل إزاي، وده كان صعب على الممثلين»، وحتى الآن لا أحد يعلم شيئا عن قصة الفيلم وعلاقته بالزرافة النادرة!

تأخر المطبوعات

في الوقت نفسه أعرب رواد مهرجان القاهرة السينمائي عن غضبهم بسبب تأخر الكتب الصادرة خلال الدورة الأربعين، وتساءل الجميع عن الكتاب الذي يوثق تاريخ المهرجان خلال 40 دورة، وأيضًا كتاب «حول سينما إحسان عبد القدوس».



ونختتم بلقطة الأكثر إنسانية والتي شهدتها الريد كاربت خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وهي حضور وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بصحبة اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة معها، أحدهما هو مايكل مجدي عازف بيانو، وحرصت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وعدد من الفنانين من بينهم حسن الرداد على التقاط صور معهم، وأكدت «والي» أن تواجدهما جاء من أجل تأكيد فكرة دمجهم فى المجتمع، وأن يعتاد الجميع على تواجدهم فى مثل هذه المناسبات.