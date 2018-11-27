تفوق أحمر في تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الأهلي يواجه المقاولون وفي جعبته 11 نقطة محتلا المركز الأخير، حيث لعب 6 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادلين وهزيمة وحيدة، ويتبقى للأحمر 6 مباريات مؤجلة

عند دقات الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي المقاولون العرب، على ستاد السلام الدولي، في إطار الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويدخل الفريق الأحمر مواجهة اليوم رافعًا شعار «لا بديل عن الفوز» من أجل مصالحة الجماهير في ظل الأداء الباهت الذي يقدمه خلال الفترة المُقبلة، في المُقابل يدخل ذئاب الجبل المباراة ولديه دفعة معنوية قوية بعد تفوقه خلال الـ3 مباريات الماضية تحت قيادة فنية جديدة بقيادة عماد النحاس.

وقبل لقاء اليوم يحمل الأهلي في جعبته 11 نقطة محتلًا المركز الأخير، حيث لعب 6 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادلين وهزيمة وحيدة، ويتبقى للأحمر 6 مباريات مؤجلة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 17 نقطة، جمعها من 13 مباراة فاز في خمسة وتعادل في مباراتين وخسر في 6 أخرين. ويستعرض لكم «التحرير»

وقبل لقاء اليوم يحمل الأهلي في جعبته 11 نقطة محتلًا المركز الأخير، حيث لعب 6 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادلين وهزيمة وحيدة، ويتبقى للأحمر 6 مباريات مؤجلة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 17 نقطة، جمعها من 13 مباراة فاز في خمسة وتعادل في مباراتين وخسر في 6 أخرين. ويستعرض لكم «التحرير» تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب.. الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 70 مباراة، حقق الأحمر الفوز في 49 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 6 مباريات. مباراة الأهلي والمقاولون، التي جمعت الفريقين في 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين، وهي المباراة التي شهدت نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك»، كأخر لاعب في الدوري المصري يسجل «سوبر هاتريك»، ولم ينجح أيٌ من لاعبي الدوري العام على مدار 16 عامًا في تحقيق هذا الإنجاز. الأهلي سجل في شباك المقاولون العرب 122 هدفًا، بينما اكتفى المقاولون العرب بتسجيل 40 هدفًا في شباك الأهلي. 64 لاعبًا من الأهلي سبق لهم التسجيل في شباك المقاولون العرب، يتقدمهم أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، والذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين، بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف. الأكثر مشاركة أسامة عرابي وربيع ياسين، لاعبا الأهلي في تسعينيات القرن الماضي، أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الأهلي والمقاولون العرب برصيد تسع عشرة مباراة. التقى المقاولون العرب مع الأهلي في الموسم الماضي مرتين: انتهت المواجهة الأولى في الدور الأول للدوري بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، سجلهم باكاماني ماهلامبي ووليد أزارو وعبد الله السعيد، وفي المباراة الثانية فاز الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجل للأحمر كلا من: وليد أزارو (هدفين) وجونيور أجاي (هدفين) وإسلام محارب بينما سجل لذئاب الجبل كلا من: محمد فاروق وأحمد علي. محمد يوسف Vs المقاولون العرب محمد يوسف Vs المقاولون العرب ستكون مباراة اليوم أمام المقاولون هي المرة الخامسة التي يواجه فيها محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني بالنادي الأهلي التي يواجه فيها ذئاب الجبل، ففي ولايته الأولى لعب أمام المقاولون مرتين خسر مرة 2-1 وفاز مرة بهدف، ومع بتروجت واجه يوسف المقاولون مرتين تعادل في واحدة سلبيا وخسر الثانية 2-0. قائمة الأهلي قائمة الأهلي في حراسة المرمى: شريف إكرامي - علي لطفي في خط الدفاع: باسم علي - أيمن أشرف - سعد سمير - ساليف كوليبالي - صبري رحيل. في خط الوسط: حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان - ميدو جابر - أحمد الشيخ - أحمد حمودي - إسلام محارب - أكرم توفيق - محمد شريف - كريم نيدفيد - ناصر ماهر. في خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن. واستبعد يوسف كلا من.. محمد الشناوي - وليد أزارو - محمد هاني - أحمد فتحي - عمرو السولية - علي معلول بسبب الإصابة، بينما جاء استبعاد مؤمن زكريا - أحمد ياسر ريان - أحمد علاء - ومحمود الجزار- - أحمد حمدي - عمار حمدي - مصطفى شوبير لوجهة نظر فنية.

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