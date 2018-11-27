مستقبل وطن يحتفل بالموهوبين لذوي الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٥ ص

حزب مستقبل وطن

نظمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، احتفالية جماهيرية بمحافظة الشرقية، تضمنت معرضا للمشغولات اليدوية لذوى الاحتياجات الخاصة، بقاعة ماربيلا بمدينة الزقازيق، وذلك بمشاركة 500 شخص. تتضمن الحفل توزيع مكافات مادية لـ30متسابق من المشاركين فى المعرض بقيمة 500 جنيه لكل منهم. كما نظم الحزب، أمس الأول، احتفالية بمركز شباب الجزيرة لتكريم الطلبة المتفوقين بجامعتي القاهرة والأزهر، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية بالقاهرة الجديدة. بالإضافة إلى بدء تنظيم حملة تثقيفية بعنوان (بناء العقول لمحاربة المخدرات والإدمان) لطلاب مدارس الزيتون الثانوية.

وفي محافظة القليوبية، قام الحزب بتننظم ندوة لمناقشة توصيات منتدى شباب العالم، بمركز خدمات المرأة بمدينة بنها. كما قام الحزب بتنظيم قافلة طبية بالمحافظة في جميع التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين. ونظّم الحزب ندوة تثقيفية بمقر الحزب في الفيوم، لتوعية السيدات من ذوي الاحتياجات