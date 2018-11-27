فرج عامر يعلن انضمام باسم مرسي لسموحة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠١ ص
أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، عن ضم الأمواج الزرقاء باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن أعلن مرسي مساء الأحد الماضي، فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني، الذي لعب له معارا لنحو 4 أشهر فقط، وأشار مرسى إلى حزنه لعدم اكتمال تجربته مع لاريسا، موضحًا أن ارتباطه بالتجنيد في مصر، يمنع سفره إلى اليونان، متمنيًا أن يكون القادم أفضل، قائلآ: "أبلغت مسؤولي لاريسا بالظروف التي تمنعني من السفر لليونان، واتفقنا على إنهاء الإعارة".
يشار إلى أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، رفض عودة باسم مرسي، من جديد إلى الفريق الأبيض، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لعدم مشاركته في مباريات فريقه اليوناني، بجانب أنه لا يريد حتى الآن استعادة أي اسم من الراحلين في بداية الموسم. كما أن كريستيان جروس يرى أن باسم مرسي
كما أن كريستيان جروس يرى أن باسم مرسي لن يخدم طريقة لعبه التي يريدها كما علم من مساعديه، علاوة على أن جروس أبدى قلقه من عودة اللاعب، على خلفية أزماته واهتمامه بأمور وتفاصيل بعيدة عن الكرة، في وقت يرغب فيه المدرب الحفاظ على الحالة الخاصة التي أصبح عليها الفريق.
يذكر أن باسم مرسي صاحب الـ26 عامًا شارك مع لاريسا اليوناني في 5 مباريات فقط بواقع 192 دقيقة، ولم يسجل أي هدف كما لم يصنع أي أهداف.
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