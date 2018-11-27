انت الان تتابع فرج عامر يعلن انضمام باسم مرسي لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠١ ص

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، عن ضم الأمواج الزرقاء باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن أعلن مرسي مساء الأحد الماضي، فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني، الذي لعب له معارا لنحو 4 أشهر فقط، وأشار مرسى إلى حزنه لعدم اكتمال تجربته مع لاريسا، موضحًا أن ارتباطه بالتجنيد في مصر، يمنع سفره إلى اليونان، متمنيًا أن يكون القادم أفضل، قائلآ: "أبلغت مسؤولي لاريسا بالظروف التي تمنعني من السفر لليونان، واتفقنا على إنهاء الإعارة".

يشار إلى أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، رفض عودة باسم مرسي، من جديد إلى الفريق الأبيض، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لعدم مشاركته في مباريات فريقه اليوناني، بجانب أنه لا يريد حتى الآن استعادة أي اسم من الراحلين في بداية الموسم. كما أن كريستيان جروس يرى أن باسم مرسي