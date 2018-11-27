الان تتابع التحالف يسلم الحكومة اليمنية 15 طفلا بعد إنقاذهم من مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تسلم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن (ممثلة في وحدة حماية الاطفال في قيادة القوات المشتركه)، الحكومه الشرعيه اليمنية، الآن، 15 طفلا يمنيا، بعد أن تم إعادة تأهيلهم.

يشار إلى أن الاطفال الخمسة عشر تم التغرير بهم، وتجنيدهم من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، والزج بهم في ميادين المعارك.