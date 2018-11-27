كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصدر يؤكد رفضه تعيين وزيري دفاع وداخلية غير مستقلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه لن يوافق على تعيين وزيرين للدفاع والداخلية بالحكومة العراقية الجديدة غير مستقلين، وقدم مقترحا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن إكمال الكابينة الوزارية.

وقال الصدر في تغريدة له على "توتير"، اليوم الثلاثاء: " لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته، ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها".

وتابع: "أقترح على رئيس مجلس الوزراء الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزير الدفاع والداخلية وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذي حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الأثيمة".

​وكان مجلس النواب العراقي، قرر، أمس الاثنين، تأجيل جلسة كانت مقررة اليوم لاستكمال الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن الجلسة القادمة للمجلس ستخصص لاستكمال تشكيلة الحكومة العراقية التي تبقى فيها 8 حقائب شاغرة.