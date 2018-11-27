كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة تركية ترصد أشهر أكاذيب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت صحيفة "زمان" التركية، أشهر أكاذيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أطلقها هذا العام الجاري، وآخرها قوله: "السياسة ليست فن الكذب، السياسة فن لإدارة الناس بالصدق والعدل!".

وأضاف أردوغان في كلمة له: "تغلبنا على جميع المنظمات التي تمولها، وتنميها، وتطلقها علينا قوى الظلام، ولا نزال نتغلب عليها".

وأعادت كلمة أردوغان الأخيرة إلى الأذهان، بعض أشهر أكاذيبه التي أطلقها خلال العام الجاري.

ومن ذلك، حسب الصحيفة، ادعاء أردوغان في تجمع انتخابي بإزمير في 28 مايو الماضي، أن حكومته هي التي أنشأت مطار إزمير، رغم أن مطار عدنان مندريس بإزمير افتتح في 1987، أي قبل تأسيس حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان بحوالي 15 عاماً.

وزعم أردوغان في تجمع انتخابي في 28 أبريل الماضي، أن حكومته هي التي أسست جامعة سليمان دميريل في مدينة إسبرطة، ولكن الجامعة المعنية افتتحت في1992، أي قبل عشر سنوات من تأسيس حزب العدالة والتنمية.

وفي مطلع يونيو الماضي قال الرئيس التركي في خطاب جماهيري، إن حكومته أنشأت مطار أضي يمان، رغم أن المطار المعني افتتح في 1998، حتى قبل تأسيس الحزب الحاكم بأربعة أعوام.

وفي مناسبة أخرى قال أردوغان، أنه درس في مدارس حكومية مكتظة وفي فصل به 75 تلميذاً، في عهد الحزب الواحد، في إشارة إلى عهد حزب الشعب الجمهوري، لكن عهد الحزب الواحد في تركيا ألغي رسمياً في البلاد في 1950 بعد اعتماد التعدد الحزبي، علماً أن أردوغان نفسه ولد في 1954، أي أنه درس في مدرسة مكتظة قبل ولادته بأربعة أعوام.