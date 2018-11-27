كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كييف تؤكد وجود عناصر من المخابرات العسكرية على متن السفن المحتجزة لدى روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي غريتساك وجود عناصر من جهاز المخابرات العسكرية على متن السفن الحربية الأوكرانية التي احتجزتها البحرية الروسية في مضيف كيرتش الأحد.

شكرا لقرائتكم خبر عن كييف تؤكد وجود عناصر من المخابرات العسكرية على متن السفن المحتجزة لدى روسيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .