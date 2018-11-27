كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: إحباط محاولة تفجير في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت القيادة الأمنية في كابول، أن قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية، أحبطت محاولة متشددين تنفيذ عملية تفجير في مدينة كابول.

ووفقاً لبيان صادر عن القيادة الأمنية في كابول، ونقلته وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية اليوم الثلاثاء، اكتشفت القوات الأفغانية عبوة ناسفة بدائية الصنع، في المنطقة التاسعة التابعة للشرطة في المدينة، وأبطلت مفعولها.

وأضاف البيان أن العبوة الناسفة زرعت قُرب نقطة تفتيش للشرطة في ساحة عبد الحق.

وقالت قيادة الشرطة في كابول، إن العبوة الناسفة تتكون من قذيفة هاون ومجموعة متنقلة، وفككت بواسطة فريق تفكيك الذخائر المتفجرة التابع لشرطة كابول.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على التقرير حتى الآن.