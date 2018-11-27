كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة خفر روسية تدهس طرادا أمريكيا بالبحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام حرس الحدود الروسي بإيقاف سفن حربية أوكرانية دخلت إلى المياه الإقليمية الروسية في مضيق كيرتش الذي يربط بحر آزوف بالبحر الأسود، دون استئذان السلطات الروسية، في يوم 25 نوفمبر 2018.

ويشار إلى أن زورقًا تابعًا لحرس الحدود الروسي صدم سفينة عسكرية أوكرانية لإرغامها على التوقف.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن البحر الأسود شهد مواجهة من هذا النوع في عام 1988 عندما طردت سفينة عسكرية روسية طرادًا أمريكيًا من المياه الروسية عبر صدمه.

ودخلت مجموعة من الوحدات البحرية الأمريكية يقودها طراد "يوركتاون" إلى البحر الأسود في أغسطس/آب 1988. وفي 18 أغسطس اقترب طراد "يوركتاون" من مدينة سيفاستوبول التي تحتضن القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود.

وصدرت أوامر لسفينة عسكرية روسية هي سفينة الخفر "بيزافيتني"، بمنع الطراد الأمريكي من الدخول إلى المياه الإقليمية الروسية.

وطالبت السفينة الروسية الطراد الأمريكي بتغيير اتجاهه لكيلا ينتهك حرمة المياه الإقليمية الروسية. إلا أن طراد "يوركتاون" واصل سيره نحو شواطئ روسيا.

وقرر قبطان "بيزافيتني" صدم الطراد الأمريكي لطرده من المياه الروسية.

وعندما أبلغ ملاح السفينة الروسية، وهي سفينة أصغر حجمًا من الطراد الأمريكي، قبطانها بأن طراد "يوركتاون" انتهك حرمة الحدود البحرية الروسية أسرعت سفينة "بيزافيتني" بصدم الطراد الأمريكي وكأنها تريد قطعه إلى نصفين. وانصاع طراد "يوركتاون" لضغط "بيزافيتني"، فأسرع بالخروج من المياه الروسية.