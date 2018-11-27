كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "باتروشيف": بوروشينكو استغل البحارة الأوكرانيين في لعبة سياسية بهدف البقاء في السلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، بأن إعلان كييف حالة التأهب القصوى في أوكرانيا، "قد يعني إلغاء الانتخابات في هذا البلد".

وقال باتروشيف لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي": "فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا، بما ينطوي ذلك على تقييد جزئي لحقوق وحريات المواطنين، يترك الباب مفتوحا أمام كييف لإلغاء الانتخابات الرئاسية تحت ذريعة حماية البلاد".

وأضاف المسؤول الروسي: "الاستفزازات من جانب بوروشينكو، تؤكد مرة أخرى أنه يعتزم بناء حملته الانتخابية فقط على تأجيج التهديدات الوهمية، في ظل عدم وجود برنامج انتخابي متماسك واضح لديه".

وتابع: "بكلمة واحدة، تصرفات كييف أصبحت مصدر تهديد دائم، وحادثة الأحد في البحر، سطر جديد في قائمة جرائم سلطات كييف"​​​.