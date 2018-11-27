كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: ضباط إيرانيون يهربون المخدرات عبر المنافذ الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني عراقي، دور الضباط الإيرانيين بالسماح في تهريب المخدرات إلى العراق، مطالباً باستقدام قوة خاصة من بغداد لضبط المنافذ الحدودية مع إيران.

وقال مصدر، حسب ما أورد موقع "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن "وحدات الأمن قبضت في الفترة الأخيرة على عدد كبير من متعاطي المخدرات ومروجيها"، مشيراً إلى "انتشار واسع للتعاطي بين الشباب والمراهقين وصولاً إلى أفراد الأمن".

وأوضح المصدر أن "تحقيقات، مع شبكات تجارة مخدرات، أكدت أن ضباطاً إيرانيين يأخذون أموالاً لقاء السماح بتمرير شحناتهم للعراق"، لافتاً إلى أن "تفشي الفساد بين قوات حرس الحدود الإيراني، أحد الأسباب الرئيسة للمشكلة في العراق".