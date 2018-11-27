عصبة الأبطال.. ثلاث غيابات وازنة لبرشلونة أمام آيندهوفن الهولندي

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة تضم 21 لاعبا لمواجهة أيندهوفن الهولندي، يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، والتي سيغيب عنها الثلاثي المصاب لويس سواريز وياسبر سيليسن وأرثر ميلو، بينما عاد الثنائي إيفان راكيتيتش وفيليبي كوتينيو.

وانضم الثلاثي لقائمة الإصابات التي يعاني منها البلاوغرانا، بعد تأكيد غياب لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا عما تبقى من الموسم إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، علاوة على سيرجي روبرتو الذي يعاني من تمزق في غشاء الساق اليسرى، خلال مباراة أتلتيكو مدريد، يوم السبت الماضي، على ملعب (واندا ميتروبوليتانو).

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن سواريز سيغيب عن الملاعب لأسبوعين بسبب تلقيه “علاجا بالخلايا الجذعية للركبة” للشفاء من آلام الركبة اليمنى.

أما سيليسن، بديل الحارس الألماني تير شتيغن، فأصيب خلال إحدى الحصص التدريبية استعدادا لمواجهة الأتلتي، وسيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة.

كما سيفتقد الفريق الكتالوني أيضا لخدمات لاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلر الذي يعاني من حمل عضلي زائد في العضلة الضامة، وسيحتاج للراحة.

في المقابل، استعاد الفريق الثنائي المصاب راكيتيتش وكوتينيو، بعد غيابهما خلال الأسابيع الماضية.

وكان الفريق قد أجرى مرانه الأخير اليوم بمدينة خوان غامبر الرياضية، والذي شهد مشاركة العديد من لاعبي الفريق الرديف لتعويض هذا النقص العددي في صفوف الفريق.

ومن المقرر أن يسافر الفريق، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أيندهوفن الهولندية، ثم سيتوجه بعدها التشيلي أرتورو فيدال وفالفيردي لحضور المؤتمر الصحفي.

وجاءت قائمة الفريق، التي ضمت 5 من لاعبي الفريق الرديف، على النحو التالي: تير شتيغن وإينياكي بينيا وجوكينإزكيتا ونيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش وسرجيوبوسكيتس ودينيس سواريز وفيليبي كوتينيو وليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي ومالكوم وكليمون لونجليه وجوردي ألبا ومنير الحدادي وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتيو كارليس ألينيا وخوان ميراندا وريكي بويغ وخوان براندايز ‘تشومي’.

ويحتل البرسا صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ10 نقاط، فيما يقبع الفريق الهولندي في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة