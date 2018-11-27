بعد عزله.. رئيس جماعة تاوجطات أمام المحكمة يوم الخميس المقبل

في تطورات جديدة لملف رئيس جماعة تاوجطات، الذي قضت المحكمة بعزله، بسبب قضائه عقوبة حبسية تجاوزت 6 أشهر، والمتابع من أجل ” النصب والاحتيال”، ينتظر أن تستأنف محاكمته في جلسة الخميس المقبل.

وكشف الإسماعيلي مولاي حفيظ، دفاع رئيس جماعة تاوجطات المعزول، في اتصال مع ” اليوم24″، أن المحكمة أجلت الملف، في آخر جلسة، لتاريخ 29 نونبر الجاري.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في مكناس استمع، قبل أسابيع، لعدد من الشهود المدرجين في الملف، من جهة الطرف المدعي، شركة خاصة للنظافة، تربطها بجماعة تاوجطات عقدة التدبير المفوض.

وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق قرر مواصلة إجراءات التحقيق في حق موسى عزيز، رئيس بلدية تاوجطات، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي يتابع بناء على شكاية، تقدمت بها شركة خاصة للنظافة، تربطها عقدة التدبير المفوض لقطاع النظافة في جماعة “عين تاوجطات”، في حالة سراح، قبل أن تقرر غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف إلغاء القرار، إذ أمرت بإيداعه السجن، وأصدرت النيابة العامة مذكرة بحث وطنية لاعتقاله.