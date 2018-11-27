اعتقال النائب المقدسي المبعد عطون إداريا 4 أشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت المحكمة العسكرية لجيش الاحتلال في معسكر "عوفر" مساء يوم الإثنين، حكما بالاعتقال الإداري بحق النائب المقدسي المبعد أحمد عطون، لمدة 4 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء الماضي، النائب المقدسي المبعد عطون خلال اقتحام دوريات عسكرية لمنزله في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، واقتادته للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك).

يذكر أن عطون مبعد عن مدينة القدس المحتلة منذ عدة سنوات، حيث أبعدته سلطات الاحتلال عن منزله في قرية صور باهر عام 2010، وسحبت قوات الاحتلال بطاقته المقدسية، وقد أمضى ما يزيد عن 12 عاما داخل سجون الاحتلال، وهو أحد رموز العمل الوطني في القدس.

وفي السابق اعتقل عطون إداريا لمدة 6 أشهر، وكان عطون اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، كما اختطف من داخل مقر الصليب الأحمر في القدس والذي اعتصم فيه لشهور عديدة احتجاجا على قرار إبعاده عنها إلى مدينة رام الله بدعوى تشكيله خطر على أمن الاحتلال