إخطارات بهدم 3 منازل ومنشأة زراعية في يطا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، إخطارات بهدم ثلاثة مساكن ومنشأة زراعية في منطقه الخالدية قرب بلدة يطا، جنوب الخليل.

ووفقا لمنسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان يطا، راتب الجبور، فإن قوات الاحتلال أخطرت الأشقاء الثلاثة محمود ومحمد وخليل عيسى ربعي، بهدم مساكنهم الثلاثة وبركس ماشيتهم في منطقه الخالدية جنوب شرق يطا.

وحذر الجبور من ممارسات سلطات الاحتلال التي تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان في بلدات وقرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل عن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم ويعيشون فيها منذ عشرات السنين.

ودعا للتصدي لجميع هذه المحاولات، والإصرار على البناء في المناطق التي تحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها.

وهدمت قوات الاحتلال، ظهر الإثنين، منزل المواطن بهاء أمين حمدونة، في تجمع أم ريحة التابع لبلدة يعبد غرب جنين، بزعم البناء دون ترخيص، علما أن سلطات الاحتلال ممثلة بما يسمى الإدارة المدنية تمتنع عن إصدار التراخيص لبناء وتوسع الفلسطينيين.