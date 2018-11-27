بوتين يعبر عن "قلق بالغ" إزاء قرار أوكرانيا فرض قانون الطوارئ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلق موسكو "البالغ" في أعقاب فرض أوكرانيا قانون الطوارئ مطالبا المستشارة بإقناع كييف بعدم القيام بأي عمل "متهور"، وفقا لبيان للكرملين الثلاثاء.

وأجرى الزعيمان محادثة هاتفية "بمبادرة ألمانية" لمناقشة "الحادثة الخطيرة" التي جرت الأحد في البحر الأسود، بحسب البيان.

وخلال المكالمة مع ميركل عبر بوتين عن "قلق بالغ إزاء قرار كييف وضع قواتها المسلحة في حالة تأهب وفرض قانون الطوارئ".

وندد الرئيس الروسي بـ"الأعمال الاستفزازية من جانب أوكرانيا والانتهاك الصارخ لأحكام القانون الدولي من جانب سفنها البحرية".

وعبر بوتين في نفس الوقت عن الأمل في أن "تتمكن برلين من التأثير على السلطات الأوكرانية واقناعها بعدم القيام بمزيد من الأعمال المتهورة".

وتُواجه كييف وموسكو أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد احتجاز القوّات الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة الأحد إثر اتّهامها بدخول المياه الروسيّة بشكل غير شرعي قبالة سواحل القرم في بحر آزوف.

ووضع الجيش الأوكراني في حال تأهّب قصوى، في وقت اتّهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو روسيا ببدء "مرحلة جديدة من العدوان".

ويتيح قانون الطوارئ للسلطات أن تقوم بتعبئة مواطنيها وتنظيم وسائل الإعلام والحدّ من التجمّعات العامّة.