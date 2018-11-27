دعم محمد صلاح وفريدة عثمان يزينان «السوشيال ميديا»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تقدم التحرير يوميًا نشاط أبرز نجوم الرياضة سواء لاعبين أو مدرين أو محللين أو حسابات الأندية الكبيرة، عبر حساباتهم الشخصية بالسوشيال ميديا.. فماذا كانت آراؤهم اليوم

شهدت السوشيال ميـديا «فيسبـوك - تويتـر - إنستـجرام»، تطورًا كبيرًا خلال الفتـرة السابقة، مما جذب نجوم جميع الرياضات في مقدمتـهم الساحرة المستديرة والتنس وكرة اليد وكرة السـلة وكرة الطائرة، «كلاعبين ومدربين وأندية ونـجوم إعلام» وأخذوا منه منبرًا للتواصل مع عشاقهم من الجمهور في موضوعات سياسية ورياضية وشخصية واجتـماعية، خاصة أن صفحاتـهم تكتظ بالعديد من الجماهير الـذين يهتمون بمعرفة آرائــهم وردودهم وردود أفعالهـم على جميع الأحداث سواء كانت شخصية أو بشكل عام.

البداية مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث #لا_لانتهاك_حقوق_الحيوانات". لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث #لا_لانتهاك_حقوق_الحيوانات pic.twitter.com/9YHozXnqf7 —

البداية مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث #لا_لانتهاك_حقوق_الحيوانات". — Mohamed Salah (@MoSalah) لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث #لا_لانتهاك_حقوق_الحيوانات pic.twitter.com/9YHozXnqf7 — Mohamed Salah (@MoSalah) November 26, 2018 — Mohamed Salah (@MoSalah) كما كتبت بطلة مصر في السباحة، فريدة عثمان، عبر حسابها الشخصي على تويتر: "أنا بدعم كل الأبطال والبطلات اللى داخلين بطولة العالم، وبتمنى الفوز ليهم". — Farida Osman (@FaridaOsman) أنا بدعم كل الأبطال والبطلات اللى داخلين بطولة العالم

وبتمنى الفوز ليهم ❤️💪🏼

GOOD LUCK TO ALL OF YOU!! Please show your support and share using these hashtags: #بنشجع_أبطال_الأولمبياد_الخاص #specialolympics #choosetoinclude #worldgamesad pic.twitter.com/jlKQMQJirv — Farida Osman (@FaridaOsman) November 26, 2018 — Farida Osman (@FaridaOsman) بينما كتب محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "يحزنك أن تجد من تبذل قصاري جهدك من أجل أن ترفع من شأنة لا يبالي، وهذا مافعلة لاعبو سموحة لعبوا بلا روح وأضاعوا العديد من الفرص أمام مرمي فريق بتروجت بعد أن تاهو أول 35 دقيقة.. مبروك لبتروجت ولا مكان في المقدمة لغير المجتهدين". من جانبه كتب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الحمد لله دائما وأبدا، مبروك مليون مبروك لكل جماهير الزمالك العظيمة فى مصر والعالم، بكم أنتم نستمد قوتنا لأستمرار، مساندتكم وتشجيعكم وعدم الالتفات للشائعات والأخبار الكاذبة هو دور إضافي لدور اللاعبين والطاقم الفني والإدارة لتحقيق إنجاز يليق بطموحاتكم". — Ismail Youssef (@IsmailYoussef) الحمد لله دائما و ابدا ، مبروك مليون مبروك لكل جماهير الزمالك العظيمة فى مصر و العالم ، بكم انتم نستمد قوتنا لأستمرار ، مساندتكم و تشجيعكم و عدم الالتفات للشائعات و الاخبار الكاذبة هو دور اضافي لدور اللاعبين و الطاقم الفني و الإدارة لتحقيق انجاز يليق بطموحاتكم.. ❤❤@ZSCOfficial pic.twitter.com/JkDtfnuCCp — Ismail Youssef (@IsmailYoussef) November 26, 2018 — Ismail Youssef (@IsmailYoussef) فيما كتب الإعلامي إبراهيم فايق، ساخرًا، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أنا لازم أعترف إن لحد النهاردة بتلغبط بين وادي دجلة والجونة.. يا إما في اللعيبه يا إما في الاسم يا إما في النتيجة والماتشات اللي اتلعبت.. مش عارف هو أنا لوحدي اللي كده ولا كلنا محتاجين نتعالج؟". وكتب الإعلامي محمد الليثي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "هو ده المدير الفني اللي نفسي يدرب الأهلي في يوم من الأيام أسلوبه وإنفعلاته وحماسه كلها تتمشي مع جو النادي الأهلي وجمهورة عارف ومتأكد أني بحلم هو حد كان يصدق أن مارتن يول يدرب الأهلي في يوم من الأيام". — Mohamed El Laithy (@mellaithy) هو دة المدير الفني اللي نفسي يدرب الأهلي في يوم من الأيام أسلوبة و إنفعلاتة و حماسة كلها تتمشي مع جو النادي الأهلي و جمهورة عارف و متأكد أني بحلم هو حد كان يصدق أن مارتن يول يدرب الأهلي في يوم من الأيام pic.twitter.com/6edo1LTxbM — Mohamed El Laithy (@mellaithy) November 27, 2018 — Mohamed El Laithy (@mellaithy) بينما كتب إبراهيم سعيد نجم المنتخب الوطني السابق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "جنش يمر بأفضل الفترات من خلال ثقته بنفسه وتركيزه وروحه العاليه ودي من أهم مميزات حارس المرمي، حقيقي يستحق أن يكون أساسيا بجدارة لنادي الزمالك ومنتخب مصر، باجتهاده وتركيزه العالي في الملعب".

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