روما VS ريال مدريد.. قمة الجريحين في دوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يرحل ريال مدريد اليوم لمواجهة روما في دوري الأبطال، ويبحث كل فريق عن مصالحة جماهيرة بسبب ضعف نتائجه في الدوري المحلي، حيث يتأهل لدور الـ16 الفائز من لقاء اليوم

يستقبل روما الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر 3 سنوات، اليوم على ملعب الأولمبيكو في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات وخسارة لقاء وحيد، ويحتل روما المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط والنتائج، وسيتأهل الفائز من مباراة اليوم مباشرة إلى دور الـ16 بصرف النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بسبب خيبة الأمل المحلية، فريال مدريد تعرض للهزيمة الخامسة له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالخسارة يوم السبت الماضي أمام إيبار بثلاثية نظيفة، ليبتعد عن متصدر جدول الترتيب إشبيلية بـ6 نقاط. وأثرت تلك الهزيمة على الزخم الذي بناه ريال مدريد من خلال الفوز بـ4

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بسبب خيبة الأمل المحلية، فريال مدريد تعرض للهزيمة الخامسة له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالخسارة يوم السبت الماضي أمام إيبار بثلاثية نظيفة، ليبتعد عن متصدر جدول الترتيب إشبيلية بـ6 نقاط. وأثرت تلك الهزيمة على الزخم الذي بناه ريال مدريد من خلال الفوز بـ4 مباريات متتالية في جميع المسابقات قبل تلك الخسارة، وبالتالي أصبح على الريال مصالحة جماهيره بعرض قوي في الأولمبيكو اليوم. أما روما فتعرض هو الآخر لهزيمة مفاجأة أمام أودينيزي المتعثر بهدف نظيف، وهي ثاني هزيمة يتكبدها ذئاب العاصمة في آخر 11 مباراة لعبها الفريق في جميع المسابقات. الغيابات

يغيب عن ريال مدريد متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو، على أن يعوضه داني سيبالوس، كما استعاد الريال خدمات ظهيره الأيمن داني كارفخال في الوقت الذي يغيب فيه عن اللقاء المدافع نانشو. الغياباتيغيب عن ريال مدريد متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو، على أن يعوضه داني سيبالوس، كما استعاد الريال خدمات ظهيره الأيمن داني كارفخال في الوقت الذي يغيب فيه عن اللقاء المدافع نانشو. أما روما فيغيب عنه متوسط ميدانه دانيلي دي روسي والجناح دييجو بيروتي، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة المدافع كوستاس مانولاس. احتمالات المجموعة

الفائز من موقعة الأولمبيكو اليوم سيتأهل مباشرة إلى دور الـ16، ومن الممكن أن يتأهل الفريقين معًا في حال تعادلا ولم يحقق سيسكا موسكو الفوز في المباراة الآخرة على فيكتوريا بلزن، أما إذا فاز فيكتوريا بلزن فسيتأهل كل من ريال مدريد وروما بصرف النظر عن نتيجة مباراتهما.المواجهات المباشرة

مباراة اليوم هي المواجهة رقم 12 بين ريال مدريد وروما في دوري أبطال أوروبا، ويتفوق الريال في المواجهات المباشرة بسبع انتصارات مقابل 3 انتصارات لروما، وإنتهى لقاء وحيد بينهما بالتعادل. احتمالات المجموعةالفائز من موقعة الأولمبيكو اليوم سيتأهل مباشرة إلى دور الـ16، ومن الممكن أن يتأهل الفريقين معًا في حال تعادلا ولم يحقق سيسكا موسكو الفوز في المباراة الآخرة على فيكتوريا بلزن، أما إذا فاز فيكتوريا بلزن فسيتأهل كل من ريال مدريد وروما بصرف النظر عن نتيجة مباراتهما.المواجهات المباشرةمباراة اليوم هي المواجهة رقم 12 بين ريال مدريد وروما في دوري أبطال أوروبا، ويتفوق الريال في المواجهات المباشرة بسبع انتصارات مقابل 3 انتصارات لروما، وإنتهى لقاء وحيد بينهما بالتعادل. وحقق ريال مدريد الفوز في لقاء الدور الأول في سانتياجو بيرنابيو بثلاثية نظيفة من توقيع كل من إيسكو وجاريث بيل وماريانو دياز. وحقق ريال مدريد الفوز أيضًا في آخر زيارة لملعب الأولمبيكو، وكان ذلك بهدفين دون رد في دور الـ16 من موسم 2015- 2016، أما آخر فوز لروما على الريال كان في العاصمة الإيطالية بنتيجة 2-1 في عام 2008. وحقق ريال مدريد أفضل نتيجة له أمام روما في الأولمبيكو في شهر ديسمبر من عام 2004، بالفوز بثلاثية نظيفة في دور المجموعات. أرقام من المباراة

- أكبر نتيجة فوز لريال مدريد على روما كانت بتاريخ 2004/9/28 في المباراة التي جمعتهما بدور المجموعات على ملعب سانتياجو بيرنابيو، حينها ضرب الأبيض الذئاب برباعية بيضاء وقع عليها كل من راؤول جونزاليس (هدفين) ولويس فيجو وروبرتو كارلوس. أرقام من المباراة- أكبر نتيجة فوز لريال مدريد على روما كانت بتاريخ 2004/9/28 في المباراة التي جمعتهما بدور المجموعات على ملعب سانتياجو بيرنابيو، حينها ضرب الأبيض الذئاب برباعية بيضاء وقع عليها كل من راؤول جونزاليس (هدفين) ولويس فيجو وروبرتو كارلوس. - بشكل عام لعب ريال مدريد ضد الأندية الإيطالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 65 مباراة، حقق الفوز في 32 مباراة وخسر 23 وتعادل في 10 مباريات، نجح لاعبو الأبيض في إحراز 101 هدف ضد الفرق الإيطالية، فيما استقبلت شباك الميرينجي 80 هدفًا. - يتقاسم كل من البرتغالي لويس فيجو والإسباني راؤول جونزاليس هدافي المواجهة برصيد 5 أهداف لكل منهما، فيما يعود الإيطالي فرانشيسكو توتي الأكثر تهديفًا للذئاب بثلاثة أهداف. التشكيل المتوقع

روما: أولسين- سانتون- فازيو- خيسوس- كولاروف- نزونزي- كريستانتي- فلورينزي- بيليجريني- أوندير- دجيكو.



ريال مدريد: كورتوا- كارفخال- فاران- راموس- مارسيلو- إيسكو- كروس- مودريتش- لوكاس- بنزيما- بيل. التشكيل المتوقعأولسين- سانتون- فازيو- خيسوس- كولاروف- نزونزي- كريستانتي- فلورينزي- بيليجريني- أوندير- دجيكو.كورتوا- كارفخال- فاران- راموس- مارسيلو- إيسكو- كروس- مودريتش- لوكاس- بنزيما- بيل.

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