انت الان تتابع الشرطة تحكم قبضتها على «جمهورية إمبابة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٥ ص

حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، استهدفت منطقة إمبابة بقطاع الشمال، تنفيذا لخطة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق التي تتضمن مكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين؛ تحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.

وتم القيام بحملة مكبرة شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية، وأسفرت عن ضبط 10 فرد خرطوش محلية الصنع وبندقيتي خرطوش و54 طلقة مختلفة الأعيرة فضلا عن 12 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 6800 جرام حشيش، 13370 جراما من مادة الاستروكس،