«التموين» تضبط 78 قضية مواد بترولية و369 دقيق مدعم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ ص
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 78 قضية مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء، خلال 4 أيام، وذلك على مستوى كافة مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة، في سياق حملات لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية. وخلال الفترة ذاتها، تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة من ضبط 369 قضية دقيق مدعم وأقماح، ومخالفات بعدد من المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق؛ لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين. من جانبها، طلبت نبالة الوراق بالجيزة، تحريات المباحث
من جانبها، طلبت نبالة الوراق بالجيزة، تحريات المباحث بشأن اتهام تاجر "أيمن.م"، بتجميع كميات من الدقيق المدعم وبيعها بالسوق السوداء، وذلك بعد ضبطه بناء على ورود معلومات أولية لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد قيامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم لبيعها بالسوق السوداء، وتم إعداد كمين والقبض عليه أثناء قيادته سيارة نقل أعلى الطريق الدائرى، وبحوزته 8 أطنان ونصف من الدقيق المدعم.
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