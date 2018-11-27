انت الان تتابع جوارديولا: لا أحد يضمن الفوز بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٩ ص

شدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على صعوبة مباراة فريقه ضد ليون، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير "أولمبيك ليون"، ضمن منافسات الجولة الـ5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وقال جوارديولا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الخسارة في الذهاب؟ لقد كانوا أفضل منا، وهذا كل شيء، وكانوا أفضل، ونحن لعبنا أفضل، وحاولنا العودة، ولكن لديهم لاعبون جيدون، وكان علينا أن نقبل هذه الهزيمة التي جعلتنا ننمو كفريق واحد".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "حين تخسر المباراة الأولى في دور المجموعات على ملعبك، يكون الأمر صعبا، لكننا فعلنا الصواب، بتحقيق الانتصار في المباريات الثلاث التالية، ولم يفز أي من خصومنا، وكانت هناك تعادلات فقط، لذلك التأهل في متناولنا، ومن المرجح حسمه، ولكن توجد خطورة بأن تذهب الفرق الكبيرة للدوري الأوروبي