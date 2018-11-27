انت الان تتابع دوري الأبطال.. السيتي يستهدف التأهل أمام ليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يرحل مانشستر سيتي اليوم لمواجهة ليون، وعلى الرغم من عدم تحقيق السيتي أي انتصار من قبل في الأراضي الفرنسية، إلا أن التعادل في لقاء اليوم يكفيه للتأهل إلى دور الـ16

يستقبل نادي ليون الفرنسي اليوم على ملعبه بارك أولمبيك ليون، نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة السادس من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، ويحتل السيتي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من خلال الفوز في 3 مباريات والخسارة في لقاء وحيد، أمام ليون فيحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، من خلال الفوز في لقاء حيد والتعادل في 3 مباريات آخرى، ويحتاج رجال بيب جوارديولا إلى نقطة التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل إلى دور الـ16.

أرقام من المباراة يخوض مانشستر سيتي ثالث مباراة في دوري أبطال أوروبا في فرنسا، ففي أول زيارة تعادل مع باريس سان جيرمان 2-2 في شهر أبريل من عام 2016، وخسر أمام موناكو 3-1 في شهر مارس من عام 2017. وبدوره لم يخسر ليون على أرضه سوى مرة واحدة فقط في 10 مباراة لعبها في دوري الأبطال أمام الفرق الإنجليزية،



يخوض مانشستر سيتي ثالث مباراة في دوري أبطال أوروبا في فرنسا، ففي أول زيارة تعادل مع باريس سان جيرمان 2-2 في شهر أبريل من عام 2016، وخسر أمام موناكو 3-1 في شهر مارس من عام 2017. أرقام من المباراةيخوض مانشستر سيتي ثالث مباراة في دوري أبطال أوروبا في فرنسا، ففي أول زيارة تعادل مع باريس سان جيرمان 2-2 في شهر أبريل من عام 2016، وخسر أمام موناكو 3-1 في شهر مارس من عام 2017. وبدوره لم يخسر ليون على أرضه سوى مرة واحدة فقط في 10 مباراة لعبها في دوري الأبطال أمام الفرق الإنجليزية، وحقق الانتصار في 3 مباريات والتعادل في 6 لقاءات، وأتت الهزيمة الوحيدة على يد أرسنال في شهر فبراير من عام 2001. وانتهت آخر 3 مباريات لعبها ليون على أرضه في دوري أبطال أوروبا بالتعادل، ولكن لم يخسر الفريق الفرنسي في 4 مباريات لعبها في دوري الأبطال هذا الموسم بالتعادل في 3 مباريات وتحقيق فوز وحيد، وكانت آخر مرة نجح فيها ليون في تقادي الهزيمة في أول 5 مباريات بدوري الأبطال في موسم 2008- 2009. ويعد مانشستر سيتي أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف هذا الموسم في دوري الأبطال برصيد 12 هدفًا في 4 مباريات، ويبحث السيتي عن تحقيق الفوز في جميع المباريات الثلاث التي يخوضها خارج ملعبه في دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه. وفي حال حقق ليون الفوز اليوم، فستكون هذه المرة الأولى التي يخسر فيعا فريق يدربه بيب جوارديولا ذهابًا وإيابًا أمام فريق واحد في دور المجموعات لدوري الأبطال. وسجل لاعب مانشستر سيتي ديفيد سيلفا في آخر 3 مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا، وهي أفضل حصيلة تهديفية للاعب الإسباني في موسم واحد من دوري الأبطال، ويعد رحيم سترلينج اللاعب الوحيد في تاريخ مانشستر سيتي الذي سجل في 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا وكان ذلك في الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من عام 2017. الغيابات

بإمكان مانشستر سيتي الإعتماد اليوم على لاعبه فيل فودين بعدما أعلن مدرب الفريق بيب جوارديولا عن جاهزيته لخوض اللقاء، ويأمل فودين في خوض ثالث مباراة في مسيرته بدوري الأبطال والمباراة الأولى هذا الموسم. الغياباتبإمكان مانشستر سيتي الإعتماد اليوم على لاعبه فيل فودين بعدما أعلن مدرب الفريق بيب جوارديولا عن جاهزيته لخوض اللقاء، ويأمل فودين في خوض ثالث مباراة في مسيرته بدوري الأبطال والمباراة الأولى هذا الموسم. ويغيب عن مانشستر سيتي كل من بيرناردو سيلفا وإلكاي جندوجان وجابريل خيسوس وبينجامين ميندي وكيفين دي بروين. احتمالات المجموعة

تعد المجموعة السادسة من أكثر المجموعات المفتوحة أمام كل الاحتمالا، فكل فريق بإمكانه التأهل إلى دور الـ16، وبإمكانه الخروج من دور المجموعات. احتمالات المجموعةتعد المجموعة السادسة من أكثر المجموعات المفتوحة أمام كل الاحتمالا، فكل فريق بإمكانه التأهل إلى دور الـ16، وبإمكانه الخروج من دور المجموعات. ويضمن مانشستر سيتي تأهله إلى دور الـ16 اليوم في ال حقق نقطة التعادل، وسيتأهل في صدارة المجموعة في حال حقق الفوز. أما إذا انتصر ليون، فستكون كل الاحتمالات متاحة في الجولة الأخيرة عندما يرحل ليون لمواجهة شاختار بينما يستقبل مانشستر سيتي نظيره هوفنهايم. تصريحات جوارديولا

"بالنسبة للأشخاص الذين لا يحبوننا ويتسخدمون حجة المال كتبرير، فهم سيقولون بأننا أخفقنا في حال لم نتوج بلقب دوري أبطال أوروبا". تصريحات جوارديولا"بالنسبة للأشخاص الذين لا يحبوننا ويتسخدمون حجة المال كتبرير، فهم سيقولون بأننا أخفقنا في حال لم نتوج بلقب دوري أبطال أوروبا". "أما الآخرون وخاصة جماهيرنا الذين يستمتعون بمشاهدة مبارياتنا ويستمتعون بما نقدمه، فأنا على يقين بأنهم لا يشعرون بالندم مما يقدمه اللاعبون كل 3 أيام في آخر 15 شهرًا". "تعن هذه هي أفضل مسابقة وأفضل نجاح من الممكن أن نحققه، ولكننا نرغب في التأهل إلى دور الـ16 أولًا ومواصلة النتائج الجيدة في الدوري الإنجليزي، والوصول إلى أفضل حالة ممكنة تمكن كل اللاعبين من مواجهة التحديات".

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