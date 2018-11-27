انت الان تتابع برشلونة يقطع الطريق على مانشستر سيتي ويوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٢ ص

عقد نادي برشلونة أول اجتماع له، أمس الإثنين، من أجل تحصين الظهير الأيسر جوردي ألبا الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو من عام 2020، وارتبط اسمه بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي ويوفنتوس، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة أجرى الاجتماع الأول من أجل مناقشة قضية تجديد عقد الظهير الأيسر جوردي ألبا، في حضور المدير التنفيذي أوسكار جراو، والمدير العام بيب سيجورا، والسكرتير الفني إيريك أبيدال، ومساعده رامون بلانز، بالإضافة إلى وكيل أعمال اللاعب فسينتي فورس.

وأضافت أن الاجتماع أظهر فيه إداريو برشلونة رغبتهم في التجديد لجوردي ألبا، كما أعربوا عن ثقتهم به منذ أن انضم للفريق في عام 2012 قادمًا من فالنسيا مقابل 14 مليون يورو، ولفتت إلى أن جوردي ألبا ووكيل أعماله لم يمنحا إدارة برشلونة أي قرار، فهما يريدان رؤية العرض الاقتصادي المقدم من النادي الكتالوني، حيث