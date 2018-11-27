انت الان تتابع مباحث التموين تداهم مخزن زيت طعام فاسد في العمرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ ص

زيت طعام فاسد

واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة جهودهم في التصدي لأصحاب مخازن تعبئة المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بمختلف القطاعات؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون، وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وذلك في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، ضمن سياسة وزارة الداخلية.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدتها التحريات مفادها قيام "سامي. س. م"، 35 سنة، صاحب مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية، ومقيم بأطفيح، بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع الشيبسي وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وإضافة مذيبات كيميائية