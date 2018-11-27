قوات الأمن الأفغانية تتمكن من إحباط تفجير في كابول

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، مبادرة توعوية تثقيفية تحت شعار "ما عنكم غناة"، تَمَثلت في استشعار المجتمع أهمية مساندة كبار السن وتوقيرهم.

ونفّذت "المبادرة" التي حَظِيت بإقبال عدد كبير من الزوار؛ بالتعاون مع فريق "رواية عطاء التطوعي"، وفي كل من "بانوراما مول، وسلام مول"، ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية.

وتلخصت "المبادرة" في المشاركة بركن توعوي تثقيفي للزوار، وتذكيرهم بأهمية رعاية مَن لديهم من كبار السن، وعن كوْن مشاغل الحياة يجب ألا تُبعدهم عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم، وتضمنت أيضاً تخصيص ركن لفحص السكر والضغط لكبار السن والزائرين، والتوعية الصحية والنفسية بمرحلة التقاعد وما بعدها من مراحل عمرية.

واستعرضت "الجمعية" في مبادرتها لمحة عامة عن الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة لفئة كبار السن، بالإضافة لتوزيع منشورات تحوي عبارات تثقيفية للمجتمع عن كيفية التعامل مع هذه الفئة الغالية؛ وهدايا مقدمة للزوار.

وسعت "وقار" من خلال هذه المبادرة إلى مساندة كبار السن، ودعم حقوقهم، والمساعدة في رعايتهم، ورفع مستوى الاهتمام بمكانتهم ودورهم في المجتمع.

وقدّمت جمعية "وقار" شُكرها إلى إدارة المراكز التجارية المستضيفة؛ لإتاحة الفرصة لتنفيذ مثل هذه المبادرات المجتمعية، وإلى فريق "رواية عطاء التطوعي" بقيادة "فهد العنزي" على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهم بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع؛ من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.