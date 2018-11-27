"أخبار الساعة": الإمارات حريصة على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية

قالت نشرة "أخبار الساعة " إن "دولة الإمارات - التي دشنت اتحادها منذ حوالي خمسة عقود - كانت ولا تزال حريصة على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية وهو أسلوب عقلاني وواقعي ضمن لها حجز مكانة متقدمة بين دول وشعوب العالم اليوم متجاوزة بذلك العديد من الدول التي يتجاوز عمرها السياسي والدبلوماسي مئات السنين".

وبينت تحت عنوان " تراث زايد في خدمة العلاقات الخارجية"، أن الخطوة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بافتتاحه معرض "الشيخ زايد وأوروبا.. رحلة" شكلت تأكيدا مستمرا على أن دولة الإمارات تتخذ من الأسس التي بنى عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" سياسة الدولة الخارجية مرجعا ثابتا في تعاطيها مع الآخر سواء كان ذلك الآخر شقيقا أو صديقا أو بلدا أو شعبا لا يرتبط مع الشعب الإماراتي بمصالح آنية أو قريبة المدى.

وأوضحت النشرة الصادرة اليوم عن " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" .. أن الحكمة في التعاطي مع الآخر من خلال ترسيخ قيم الاحترام وتبادل المنافع والذود عن مصالحه والوقوف ضد كل ما من شأنه أن يضر بالعلاقات المشتركة وتغليب لغة الحوار في التعاطي مع الأزمات البينية والدفع بالعملية السلمية وتغليب الجانب الإنساني في اتخاذ القرارات الخارجية وحل النزاعات .. كلها أركان بنت عليها الإمارات سياستها الخارجية فاستطاعت بذلك أن تحظى بتقدير مميز على المستويين العالمي والإقليمي.

وتابعت ليس الحضور المكثف للشخصيات الدبلوماسية والدولية لحدث افتتاح معرض " الشيخ زايد وأوروبا.. رحلة" وتبني بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة له برفقة مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين سوى دليل على ما يحمله الأوروبيون من مشاعر التقدير لشخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " ودولة الإمارات.

وقالت بالتالي فإن حديث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن العلاقة المتميزة التي ربطت الشيخ زايد بأوروبا تدخل في هذا السياق إذ قال سموه :إن المعرض الحالي يسلط الضوء على الجهود الرائدة التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" في ترسيخ علاقات قوية واستراتيجية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي".. مضيفا أن "الشيخ زايد أرسى على الصعيد العالمي أسس السياسة الخارجية لدولة الإمارات المستوحاة من حكمته الشخصية مراعيا تحقيق مبدأ الاعتدال استنادا إلى ضرورة ضمان مراعاة التوازن في العلاقات الدولية والدفاع عن الحقيقة وتكريس العدالة ومراعاة استخدام لغة الحوار والتفاهم مع جميع الأطراف وقد أصبح هذا النهج المتوازن السمة الرئيسية لسياسة دولة الإمارات الخارجية".

وأضافت أنه برغم ما لهذا المعرض من أهمية كبرى في استعادة مراحل مشرقة من تاريخ العلاقات الأوروبية – الإماراتية من خلال شخصية الشيخ زايد فإنه يلقي الضوء كذلك على الدور الذي باتت تضطلع به الثقافة في توطيد العلاقات الدبلوماسية الدولية وخدمة الصورة الخارجية للدولة وهو ما يحيل إلى نجاح الإمارات في استثمار قوتها الناعمة لخدمة علاقاتها الخارجية ذلك لأن العلاقات الثقافية بين الشعوب والدول والأفراد ظلت دائما وعاء للعلاقات الإنسانية الخالصة وهو ما مكن الشعوب -عبر التاريخ- من التحاور الثقافي والتلاقح الفكري وبناء العلاقات على أسس من المحبة والتسامح والقبول المتبادل.

واختتمت:"المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان استطاع بالفعل أن يستثمر ذلك البعد خلال رحلاته العديدة إلى أوروبا مقدما لدول الغرب عموما نموذجا فريدا من التسامح وقبول الآخر فدشن في وقت مبكر من تاريخ دولة الاتحاد علاقات صداقة ما تزال مستمرة حتى اليوم ولذا فإن المعرض الحالي يعد بمثابة الشاهد التاريخي الحي على مراحل تطور تلك العلاقة لكونه يتيح لزواره الاطلاع على أكثر من 50 قطعة نادرة للمغفور له الشيخ زايد " طيب الله ثراه " تتضمن صورا ومقاطع فيديو ومقتنيات شخصية ومقتبسات وغير ذلك من المقتنيات الأخرى.