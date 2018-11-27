آل جابر يلتقي ممثلي برنامج الأغذية العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

التقى المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، في مقر البرنامج السعودي بالرياض أمس، ممثلي برنامج الأغذية العالمي.

وناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك، كما تناولا احتياجات اللجنة وكيفية دعمها في سبيل تسهيل عملها الإنساني بالداخل اليمني.

‏وأوضح السفير عقب اللقاء أن مركز «إسناد» قدم إيجازا للوفد عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والنتائج التي تحققت، فيما استعرض إيجازا عن المشروعات التنموية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إضافة إلى جهود المملكة الإنسانية والإغاثية في اليمن.

هذا ورحب البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان عبر حسابه، بتعهد السعودية والإمارات بتقديم مساهمة قدرها 500 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدات الغذائية الإنسانية في اليمن، وسيذهب جزء من هذا التمويل إلى برنامج الأغذية العالمي لتغطية العجز التمويلي في عمليات الاستجابة الإنسانية الحالية، بينما يساعد البرنامج في زيادة حجم عملياته لتقديم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لنحو 10 ملايين إلى 12 مليون شخص.