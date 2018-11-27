تأييد إدراج 161 من الإخوان على قوائم الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

أيدت محكمة النقض المصرية أمس، إدراج 161 من جماعة الإخوان المسلمين بقوائم الكيانات الإرهابية.

وقضت المحكمة أمس بقبول الطعن شكلا وبرفض طعون 161 من عناصر الجماعة، على إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدراج 161 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين، وتضمنت القائمة نحو 20 سيدة وأربعة من عائلة رجل الأعمال حسن مالك. كما برأت المحكمة 51 متهما وتأييد سجن 15 آخرين في قضية أحداث عنف أسوان.

وقررت المحكمة برئاسة ربيع لبنة، رفض طعون سبعة متهمين على أحكام سجنهم 15 عاما، كما قبلت طعون وبراءة 51 متهما في أحداث عنف مديرية أمن أسوان.

وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم احتلال مبنى ديوان عام محافظة أسوان، والاعتداء على قوات الأمن، واحتجاز ضباط وأمناء شرطة وتعذيبهم، وإضرام النار في عدد من سيارات الشرطة، وسينما الصداقة بأسوان.

وكان أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي قد نظموا اعتصامات، احتجاجا على عزله من الحكم في الثالث من يوليو 2013.