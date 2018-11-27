شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء التعديات الإسرائيلية على ممتلكات الفلسطينيين بالقدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت عن قلقه بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي 16 محلا تجاريا في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، واستمرار هدم الممتلكات الفلسطينية.

وأوضح في بيان للخارجية البريطانية أن عمليات الهدم تتسبب في معاناة لا داعي لها، كما تثير التساؤل حول التزام إسرائيل بحل الدولتين.

إلى ذلك، استشهد فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب في منطقة قطعة الأربعين بالقرب من بلدة بيت أمر، ومنعت إسعافه حتى فارق الحياة واحتجزت جثمانه بحجة تنفيذ عملية دهس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة ثلاثة جنود يوم الاثنين في اعتداء دهس، وأضافت أن قوات الأمن أطلقت النار على السائق. كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس ثمانية فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بينهم طفلان.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوبا، واعتقلت أربعة فلسطينيين بينهم طفل، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة الشيوخ شمال شرق مدينة الخليل، إضافة لفلسطيني من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وآخرعلى حاجز الجبعة شمال صوريف.

كما اعتقلت طفلا بزعم رشق الجنود المتمركزين على حاجز أبوالريش المقام غرب الحرم الإبراهيمي بالحجارة، واقتادته إلى مركز تحقيق جعبرة شرق مدينة الخليل.