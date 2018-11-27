شكرا لقرائتكم شاهد.. انفجار ضخم لأنبوب غاز في إقليم الأحواز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفجر فجر الثلاثاء خط أنبوب الغاز في مدينة الصالحية (أنديمشك) جنوب إيران، ولم تعلن السلطات حتى الآن السبب وراء الحادث.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حجم الحريق الناتج عن انفجار الأنبوب.

وأكد حاكم مدينة الصالحية الواقعة شمال الأحواز بيمان جهانغيري الخبر، وقال لوكالة "إرنا" الرسمية: "وقع الانفجار الساعة الرابعة فجراً".

وأضاف: "ارتفعت ألسنة اللهب بعد الانفجار وغطى الدخان الناتج عن الحريق المنطقة. وصلت قوات إطفاء الحريق إلى المنطقة بسرعة وهي تحاول السيطرة على الموقف".

وأكد جهانغيري أن الانفجار لم ينتج خسائر بشرية "حتى الآن".

وأعلن عن بدء التحقيقات لمعرفة سبب الانفجار ،وأضاف: "قمنا بما يلزم للسيطرة على الحريق".

وخط أنبوب "56 اينتش السادس"، ينقل الغاز إلى المناطق الإيرانية الشمالية من إقليم الأحواز عبر محافظة كرمانشاه.

يذكر أن إقليم الأهواز أصبح خلال الأسابيع الأخيرة مركزا لثقل الحراك العمالي في #إيران، نظراً لأهميته الاقتصادية، حيث يؤمن أكثر من 80% من ثروات وموارد وإيرادات البلاد النفطية وغير النفطية.

هذا واستمرت مظاهرات عمال شركة الصلب في الأهواز، أمس الاثنين، لليوم السادس عشر على التوالي، وسط انتشارا كثيفا لقوات الأمن الإيرانية وهي تحاصر المحتجين.