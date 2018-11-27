وزير الخارجية التركي للسعودية: قدموا ما لديكم من معلومات في قضية خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، المدعي العام السعودي، تقديم معلومات حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، طالما أن المعتقلين بالخصوص في يد السلطات السعودية.

وأكد رئيس الدبلوماسية التركية خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، أن "التحقيقات التركية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي​ متواصلة بكثافة".

كما لفت إلى أن بلاده "ستتعاون بشكل كامل في حال فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي"، مضيفا في هذا الشأن: "على المدعي العام السعودي تقديم معلومات حول القضية، لأن المعتقلين في يد سلطات الرياض".

وكان تشاووش أوغلو قد دعا الخميس الماضي المجتمع الدولي، إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، مشددا على أن إنهاء القضية في الوقت الراهن غير وارد.

وقال وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع فيديريكا موغيريني، الممثلة الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "هناك أسئلة لم تتم الإجابة عنها، والأسرة الدولية ترغب في حل المسألة بأسرع وقت".

المصدر: وكالات