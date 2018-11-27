شكرا لقرائتكم خبر عن عابد والجمال يمثلان البرلمان بحفل إشهار وثيقه حماية البيئة العربية بعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النائبان علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، واللواء سعد الجمال، ممثلان عن البرلمان العربى، فى احتفالية إشهار وثيقة حماية البيئة العربية وتنميتها المقامة اليوم الثلاثاء بسلطنة عمان.

ومن المتوقع - أن يلتقي الوفد البرلماني اليوم الدكتور يحي بن محفوظ، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، بالإضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الهامة أولهما إلى مجلس النواب العمانى، وأخرى إلى المتحف الوطنى العمانى، وذلك فى وجود السفير المصرى لدى عمان.

ويحضر الوفد البرلمانى - حسب جدول الأعمال - حفل العشاء الذى يقيمه الدكتور يحيى بن محفوظ المنذرى، رئيس مجلس الدولة العمانى، مساء اليوم الثلاثاء، على شرف أعضاء البرلمان العربى المشاركين فى حفل إطلاق الوثيقة.

جدير بالذكر، أن وثيقة حماية البيئة العربية وتنميتها قد تبنَّاها البرلمان العربى، وتم إقرارها فى القمة العربية التاسعة والعشرين بالمملكة العربية السعودية، التى عُقدت فى شهر أبريل من العام الحالى، كوثيقة عربية مرجعية بهذا المجال.