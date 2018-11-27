شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القيادة السياسية حريصة على تنمية مهارات العاملين بالقطاع الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب على عبد الواحد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن اهتمام القيادة السياسية بهيكلة القطاع الإدارى بالدولة، وإزالة العراقيل أمام المستثمرين، وخلق أجواء أكثر شفافية، ترفع من ثقة رجال الأعمال فى جدية الإجراءات التى تتخذها الحكومة.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن القضاء علي البيروقراطية من أهم أهداف الحكومة الرقمية، وعملية دمج الحكومة بطريقة انسيابية وذات جدوى اقتصادية في كافة المجالات والإدارات المختلفة، تساهم فى النهوض السريع للاقتصاد المصرى، ويدخلنا عصر التقدم الاقتصادى الذى نسعى إليه.

وأضاف "عبد الواحد"، أن الدولة المصرية لديها عدد من الأهداف الخاصة بالنهوض الإدارى، والاستثمار فى الاهتمام بالعاملين بالدولة، والمساهمة فى تأهيل العاملين بشكل يخدم الاقتصاد القومى.