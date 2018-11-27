بالتفاصيل.. «التعليم» تشرح نظام الامتحان الإلكتروني لـ «أولى ثانوي» وطريقة التصحيح​

مصراوي - كتبت - ياسمين محمد:

شرح كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة دينا برعي، مستشار الوزير للتقويم والامتحانات، وأندرو فليبس، الرئيس التنفيذي لشركة بيرسون العالمية للنشر، نظام الامتحانات الإلكتروني الجديد المقرر تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي، في نظام الثانوية المعدل.

جاء هذا خلال جلسة "رحلة تطور التعليم المصري" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي عُقد في مركز مصر للمعارض أمس الاثنين.

وأوضحت الدكتورة دينا برعي، أن هناك أكثر من مرحلة لتصميم امتحانات الصف الأول...