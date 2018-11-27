القصة الكاملة لمأساة الكلاب الضالة بداية من 2016 وحتى الآن.. 5 شروط أساسية للتصدير.. «الزراعة» تكشف عدد الكلاب والقطط التي خرجت من مصر

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

تجددت أزمة تصدير الكلاب والقطط مرة أخرى، بعد تداول ما يفيد بإصدار وزارة الزراعة موافقات رسمية على فتح باب الاستيراد.

وفي ديسمبر 2016، نشرت «اليوم الجديد» تقريرا عن اتجاه الحكومة لتصدير الحمير والكلاب لجني الدولارات، وحينها خرجت حكومة المهندس شريف إسماعيل، لتنفي هذا الحديث.

وكانت الصحيفة قد استندت إلى وجود عرض كوري لشراء كميات كبيرة من الكلاب والقطط، فيما أكدت مصادر خاصة، الموافقة على الطلب بهدف التخلص من الكلاب الضالة المنتشرة.

وبعد عامين تقريبًا، عاد الجدل مرة أخرى، حين كشفت صور لمستندات مسربة عن الموافقة على تصدير الكلاب إلى الصين وكوريا.

تدخلت وزارة السياحة – بحسب مصادر مسئولة – لإثناء وزارة الزراعة عن اتخاذ الخطوة، بدعوى أنها قد تتسبب في كثير من المشاكل، خاصة مع منظمات دولية تعتبر ذلك انتهاكا للأعراف الدولية.

عادت وزارة الزراعة لتنفي مرة أخرى السماح بتصدير الكلاب المصرية، مؤكدة أنها لم تتخذ هذه الخطوة، رغم وجود شركات بالفعل حصلت على تصريح بالتصدير.

وبحسب متخصصين في الطب البيطري، فإن الكلاب المصرية تعتبر من أشهى الآكلاب للكوريين تحديدا، فضلا عن استخدامها في الصين بجانب الحمير في تصنيع أدوية ومنشطات جنسية عالية الكفاءة.

وقالت الدكتورة حنان قرني، الخبيرة البيطرية، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة هي المسئولة عن منح أو منع تصاريح تصدير الكلاب، وهي إلى الآن لم تعلن موقفها.

وأوضحت «قرني» أن الخدمات البيطرية عليها إصدار بيان لتوضيح الموقف للرأي العام وما إذا كانت عملية تصدير الكلاب تتم أم لا، مشيرة إلى أن هناك غموض يصيب الناس بارتباك.

وتداولت مواقع إلكترونية عديدة، أنباء عن إقالة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على خلفية إصدار تلك التصاريح بتصدير الكلاب، غير أن وزارة الزراعة لم تصدر بعد قرارا رسميا بذلك.

وشغلت قضية تصدير الكلاب الرأي العام، خاصة في ظل ازدياد أعدادها بشكل لافت للنظر، مع إمكانية الاستفادة من وجودها بتصديرها والحصول على الدولارات مقابل ذلك، غير أن هذا المقترح يواجه انتقادات لاذعة من جميعات الرفق بالحيوان.(المصدر)

«الزراعة» تكشف عدد الكلاب والقطط التي خرجت من مصر

أعلنت الإدارة المركزية للحجر البيطري، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالي الكلاب والقطط التي سمح بخروجها من البلاد، بناء على طلبات شخصية من أصحابها خلال عام 2018، 726 كلبا وقطة بصحبة ملاكها، بغرض التربية المنزلية وليس بغرض النشاط التجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا العدد يشمل سفر حوالي 242 كلبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية و307 إلى بعض الدول الأوروبية، و42 إلى الدول الآسيوية، عبر ميناء القاهرة الجوي، فضلا عن 135 كلبا وقطة خرجت عبر مطار الغردقة خلال ذات الفترة.

وأشار البيان، إلى انه تم السماح بدخول حوالي 607 كلاب وقطة خلال نفس الفترة من خلال مطار القاهرة، لافتا إلى أن أي حيوان أليف يدخل ويخرج من البلاد يكون برفقة مالكه، ومصحوبا بالأوراق الرسمية الخاصة به، والتي تشمل جواز السفر والشهادة الصحية التي تفيد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك مرض السعار.(المصدر)

5 شروط أساسية لتصدير الكلاب والقطط خارج مصر

قال المتحدث باسم الوزارة، إن لتصدير الكلاب والقطط 5 شروط أسياسة، هي:

1- الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن.

2- تحصين الحيوان ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

3- حصول الحيوان على جواز سفر خاص به.

4- شهادة صحية بعد أخذ عينة للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار.

5- إصدار موافقة أخرى من معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة.(المصدر)