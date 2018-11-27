بلدية الغبيري تمنع بيع الدخان وتدخين النرجيلة لمن هم دون سن 18 عاما

اعلنت ​بلدية الغبيري​ منع تقديم وتدخين النرجيلة لمن هم دون سن 18 عاماً في المقاهي والاماكن العامة.

واضافت البلدية في قرار لها انه "عند مخالفة القرار من قبل اصحاب المقاهي يحال المخالف الى القضاء المختص لملاحقته جزائياً وتغريمه وعند التكرار يصار الى اقفال المقهى فوراً".

وتابعت البلدية في قرارها: "تكلف شرطة البلدية والمفرزة الصحية ووقسم ​سلامة الغذاء​ في البلدية بتنفيذ هذا القرار ومتابعة وضبط المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحقهم"، على ان "تحال المحاضر فوراً ودون اي ابطاء الى القاضي المنفرد في ​بعبدا​ والى محافظ ​جبل لبنان​ وكل من وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد".