التايمز: كان من الواجب تبرئة ماثيو هيدجيز وليس العغو عنه

أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير بعنوان "كان من الواجب تبرئة ماثيو هيدجيز وليس العغو عنه"، إلى انه "إنه كان من الواجب تبرئة ماثيو هيدجيز، طالب الدكتوراة البريطاني، الذي أدين بالتجسس في الإمارات، وليس العفو عنه".
وأضافت أن "القضية ضد هيدجيز كانت واهية لدرجة أنها قد تكون غير موجودة، كما أنه أُقنع بتوقيع اعتراف باللغة العربية، وهي لغة لا يفهمها".
وسيتم العفو عن هيدجيز ضمن الاحتفال بالعيد الوطني للإمارات، ولكن الصحيفة رأت انه من المحزن السلطات في الإمارات تبقى عند موقفها أن هيدجيز مذنب.
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