الأخبار: باسيل يلتقي بري اليوم لاستئناف جولته لحل العقدة الحكومية

علمت "الأخبار" أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ طلبَ موعداً من رئيس ​مجلس النواب​ نبيه برّي، لاستئناف جولته لحل العقدة الحكومية، وهو الذي بدأها من المكان نفسه.

من جهتها، أكدت مصادر عين التينة أن "لا علمَ لها بما يحمله باسيل، ولا إذا كان لديه أي مبادرة جديدة. هو طلبَ موعداً وسيزور برّي اليوم". وقد لمّحت المصادر الى "كلام سمعناه يقول إن ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يعيد النظر في مسألة توزير السنّة من حصّته، علماً بأنه يسأل لماذا يريد ​حزب الله​ محاصرته بعقدة السنّة المستقلين".