أسود: كيف يمكن محاربة الفساد بعقلية الاستخفاف وتجهيل الفاعل

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "يجتمعون للتفتيش عن مجرور وسقف الأداء الرسمي الوطني يدل عن عقم وتخلف ويثبت أن المؤسسات كافة عاجزة عن إيجاد حل للتعدي على الملك العام. كيف يمكن ​محاربة الفساد​ في مثل هذه العقلية والممارسة السطحية والتي تنم عن استخفاف وتجهيل للفاعل بشكل كلي من كل المسؤولين عموديا وأفقيا".

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