مصادر للجمهورية: الحريري يرفض أصل ومبدأ توزير النواب السنة المستقلين

أكدت مصادر معنية بملف الحكومة لصحيفة "الجمهورية" أنّ "المسألة لم تعد مسألة رفض رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ توزير سنّة ​8 آذار​ في الحكومة على حساب ​تيار المستقبل​، بل انّ الحريري يرفض أصل ومبدأ توزير هؤلاء النواب في الحكومة، على اعتبار انه يرفض ان يشكّل سابقة تمثيل كتلة مُفتعلة يريد من خلالها ​حزب الله​ اقتناص مقعد وزاري بطريقة التحايُل".

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